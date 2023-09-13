Жительница села Змиевка Бериславского района Херсонской области и волонтер пострадали вследствие атаки со стороны российских оккупантов в среду. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



«В Змиевке под российский удар попала волонтер. После обеда россияне атаковали населенный пункт, сбросив взрывчатку с беспилотника. Пострадавшие — 54-летняя волонтер и 68-летняя местная жительница. Обоих раненых доставили в больницу», — говорится в сообщении.



Позже он уточнил, что поступила информация об еще одном пострадавшем — 53-летнем волонтере, который получил минно-взрывную травму и ранение ноги. Его госпитализировали.