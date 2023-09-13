Окупанти скинули вибухівку на Зміївку Херсонської області, постраждали 3 особи - обладміністрація

Мешканка села Зміївка Бериславського району Херсонської області та волонтер постраждали внаслідок атаки з боку російських окупантів у середу. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«У Зміївці під російський удар потрапила волонтерка. Після обіду росіяни атакували населений пункт, скинувши вибухівку з безпілотника. Постраждалі — 54-річна волонтерка та 68-річна місцева мешканка. Обох поранених доправили до лікарні», — йдеться у повідомленні.



Пізніше він уточнив , що надійшла інформація про ще одного постраждалого — 53-річного волонтера, який отримав мінно-вибухову травму та поранення ноги. Його госпіталізували.