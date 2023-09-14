Во время освобождения Благодатного в июне, ВСУ взяли в плен 8 оккупантов

Военные силы специальных операций (ССО) во время освобождения села Благодатное в июне, взяли в плен восемь оккупантов. Еще шесть были уничтожены, отказавшись от сдачи. Об этом сообщает Telegram-канал ССО.



Так, в районе поселка Благодатного Донецкой области, во время проведения операции в июне, операторы 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго провели штурм и зачистку позиций противника.



«В ходе операции ССО уничтожено 6 и взято в плен 8 оккупантов», — говорится в сообщении.



11 июня Сухопутные войска Вооруженных сил Украины официально подтвердили освобождение населенного пункта Благодатное от противника. Еще тогда сообщалось, что ВСУ удалось взять в плен российских военных и получить от них ценную информацию.