Під час визволення Благодатного у червні, ЗСУ взяли в полон 8 окупантів

Військові сили спеціальних операцій (ССО) під час визволення села Благодатне у червні взяли в полон вісім окупантів. Ще шість було знищено, відмовившись від здачі. Про це повідомляє Telegram-канал ССО.



Так, у районі селища Благодатного Донецької області, під час проведення операції у червні, оператори 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго провели штурм та зачистку позицій противника.



«Під час операції СЗГ знищено 6 і взято в полон 8 окупантів», - йдеться в повідомленні.



11 червня Сухопутні війська Збройних сил України офіційно підтвердили визволення населеного пункту Благодатне від супротивника. Ще тоді повідомлялося, що ЗСУ вдалося взяти в полон російських військових та отримати від них цінну інформацію.