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Оккупанты активизировались вблизи Белогоровки Луганской области

14 сентября 2023, 10:30

Оккупанты активизировались вблизи Белогоровки Луганской области

Оккупанты активизировались вблизи Белогоровки. Фото: Артем Лысогор Оккупанты активизировались вблизи Белогоровки. Фото: Артем Лысогор

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор заявил об активации российских оккупантов у Белогоровки, которая страдает от артиллерийских и минометных обстрелов.

«После перегруппировки подразделений, которые понесли потери, россияне активизировались вблизи Белогоровки. Они меняют направления штурмов, потому что никак не найдут слабых мест в нашей обороне. Есть задача ее прорвать — но оккупанты не в состоянии», — написал он.

По его словам, авиационным ударам подверглись Новоселовское, Новоегоровка и Белогоровка.

Кроме того, Лысогор сообщил, что продолжаются подготовительные мероприятия к очередной волне принудительной мобилизации в так называемой «ЛНР». Оккупанты пытаются выявить тех мужчин, у кого еще нет паспорта РФ.

Напомним, спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев отметил, что Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.

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