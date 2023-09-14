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Окупанти активізувалися поблизу Білогорівки Луганської області

14 вересня 2023, 10:30

Окупанти активізувалися поблизу Білогорівки Луганської області

Окупанти активізувалися поблизу Білогорівки. Фото: Артем Лисогір Окупанти активізувалися поблизу Білогорівки. Фото: Артем Лисогір

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор заявив про активацію російських окупантів біля Білогорівки, яка страждає від артилерійських та мінометних обстрілів.

«Після перегрупування підрозділів, які зазнали втрат, росіяни активізувалися поблизу Білогорівки. Вони змінюють напрямки штурмів, бо ніяк не знайдуть слабких місць у нашій обороні. Є завдання її прорвати, але — окупанти не в змозі», — написав він.

За його словами, авіаційних ударів зазнали Новоселівське, Новоєгорівка та Білогорівка.

Крім того, Лисогор повідомив, що продовжуються підготовчі заходи до чергової хвилі примусової мобілізації у так званій «ЛНР». Окупанти намагаються виявити тих чоловіків, які ще не мають паспорта РФ.

Нагадаємо, речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов зазначив, що Сили оборони продовжують вести наступальні дії на південь від міста Бахмут.

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Війна

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