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ВСУ имеют успех в наступлении южнее Бахмута

14 сентября 2023, 08:52

ВСУ имеют успех в наступлении южнее Бахмута

Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.

«Имели частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике», — сказал спикер.

В Генштабе также подтвердили успех в районе Бахмута, отметив, что Вооруженные силы Украины наносят врагу значительные потери.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском и Бахмутском направлениях противник до сих пор не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Лугангской области и Богдановки Донецкой области.

Напомним, ВСУ продемонстрировали процесс уничтожения «Шахедов».

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