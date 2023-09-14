ВСУ имеют успех в наступлении южнее Бахмута

Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.
«Имели частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике», — сказал спикер.
В Генштабе также подтвердили успех в районе Бахмута, отметив, что Вооруженные силы Украины наносят врагу значительные потери.
В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском и Бахмутском направлениях противник до сих пор не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Лугангской области и Богдановки Донецкой области.
Напомним, ВСУ продемонстрировали процесс уничтожения «Шахедов».