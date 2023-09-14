США выделят Украине 1,25 млрд долларов: кто получит средства

США направили в украинский бюджет грантовые средства в размере 1,25 миллиарда долларов. В большинстве своем эти средства пойдут на поддержку незащищенных слоев населения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Инициатива произошла в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine).

«Также средства будут направлены на поддержку тех, кто работает на обеспечение выполнения функций государства и предоставления образовательных и медицинских услуг (государственных служащих, педагогов, медиков, работников служб первого реагирования)», — говорится в сообщении.

Благодаря проекту PEACE in Ukraine Министерство финансов Украины привлекло грантов и ссуд на общую сумму 19,5 млрд долларов и 1,44 млрд евро, из которых 17,97 млрд долларов — гранты.

Напомним, министерка иностранных дел Германии Анналена Бербок на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне заявила, что ФРГ предоставит Украине дополнительно 381 млн евро на гуманитарную помощь в 2023 году.