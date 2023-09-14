США виділять Україні 1,25 млрд доларів: хто отримає кошти

США направили до українського бюджету грантові кошти у розмірі 1,25 мільярда доларів. Здебільшого ці кошти підуть на підтримку незахищених верств населення. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів України.

Ініціатива відбулася у рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).

«Також кошти будуть спрямовані на підтримку тих, хто працює на забезпечення виконання функцій держави та надання освітніх та медичних послуг (державних службовців, педагогів, медиків, працівників служб першого реагування)», — йдеться у повідомленні.

Завдяки проєкту PEACE in Ukraine Міністерство фінансів України залучило грантів та позичок на загальну суму 19,5 млрд доларів та 1,44 млрд євро, з яких 17,97 млрд доларів — гранти.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на Конференції з відновлення України в Лондоні заявила, що ФРН надасть Україні додатково 381 млн євро на гуманітарну допомогу у 2023 році.