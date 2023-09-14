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Суд изменил приговор для электрика из Лимана с заключения на условное наказание

14 сентября 2023, 12:16

Суд изменил приговор для электрика из Лимана с заключения на условное наказание

Днепровский апелляционный суд изменил приговор, которым житель деоккупированного города Лиман Донецкой области осужден за коллаборационизм. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на определение суда.

Согласно материалам дела, 8 июня 2022 года в условиях оккупации мужчина согласился быть начальником «Краснолиманского района электрических сетей» ГУП ДНР «Региональная энергопоставляющая компания». Пост он занимал до начала освобождения города Лиман, то есть до 9 сентября 2022 года.

«Подсудимый вину признал частично, но говорил, что действовал не из корыстных побуждений, а из-за стечения тяжелых обстоятельств оккупации, и получал за свою работу небольшие деньги. Кроме того, незаконные органы власти, в том числе т. н. „Краснолиманскую администрацию, отдел полиции ДНР в г. Красный Лиман (Лиман), комендатуры ‚ДНР‘ в г. Красный Лиман“ к линиям электропередач он не подключал», — говорится в сообщении.

Суд первой инстанции назначил три года реального заключения.

Обвиняемый и его защитник обжаловали приговор, прося смягчить наказание.

Апелляционный суд решил, что первая инстанция правильно установила фактические обстоятельства дела и что мужчина действительно виноват.

Корыстный мотив подтверждается как показаниями обвиняемого, пояснившего, что за два месяца получил плату в российских рублях, так и показаниями четырех сотрудников электроснабжающей компании, которые рассказали, что приезжала женщина из Горловки и выдала зарплату.

Кроме того, в суде первой инстанции один из свидетелей подтвердил, что восстанавливали линию электропередач по схеме, в том числе и в той части города, где были оккупационные администрация, комендатура и полиция.

Доказано, что обвиняемый занимался организацией работ по восстановлению линии электропередач, поэтому участвовал в совещаниях с оккупантами и отчитывался им, выполнял указания представителей оккупационных властей, делал запросы на поставку необходимых материалов: топлива, кабелей и прочее.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд первой инстанции отнес искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления.

Обвиняемый хотя и признал вину частично, отрицая определенные обстоятельства, очевидно, вследствие собственного их понимания и правовой оценки, однако добровольно давал четкие и последовательные показания, не пытался ничего скрыть, искренне раскаялся и апелляционный суд также относит это к обстоятельствам, смягчающим наказание.

В обвинительном акте обстоятельством, отягчающим наказание, прокурор указал на совершение преступления с использованием военного положения.

Но суд первой инстанции не признал это обстоятельство как отягчающее наказание. Прокурор на этот счет с апелляционной жалобой не обращался. Учитывая запрет апелляционному суду ухудшать положение обвиняемого, при отсутствии апелляционной жалобы стороны обвинения, коллегия судей не анализировала наличие или отсутствие такого отягчающего обстоятельства.

Мужчина совершил нетяжкое преступление, ранее не судимое, по месту жительства характеризуется исключительно положительно, имеет на содержании жену, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, малолетнему ребенку, а также отцу и пожилой бабушке, имеющим ряд заболеваний, что подтверждается документами.

Обвиняемый с 5 декабря 2022 года был под стражей, то есть на время вынесения приговора почти пять месяцев был лишен свободы, а на время апелляционного пересмотра почти девять месяцев. Учитывая его положительные характеристики, содержание членов семьи и новорожденного ребенка, отношение к совершенному и обстоятельства преступления, суд апелляционной инстанции решил, что реальное отбывание наказания в виде 3 лет лишения свободы будет непропорциональным в отношении совершенного преступления.

В приговоре есть ссылка на то, что в июне этого года кассационный суд пересматривал аналогичное дело по ч.4 ст. 111-1 УК в отношении лица, негативно настроенного против украинской власти, военнослужащих ВСУ и сотрудников правоохранительных органов. Однако Верховный суд согласился с освобождением от наказания с испытательным сроком.

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