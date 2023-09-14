Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Суд змінив вирок для електрика з Лимана із ув'язнення на умовне покарання

14 вересня 2023, 12:16

Суд змінив вирок для електрика з Лимана із ув'язнення на умовне покарання

Дніпровський апеляційний суд змінив вирок, яким мешканця деокупованого міста Лимана Донецької області засуджено за колабораціонізм. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу суду.

Згідно з матеріалами справи, 8 червня 2022 року в умовах окупації чоловік погодився бути начальником «Краснолиманського району електричних мереж» ГУП ДНР «Регіональна енергопостачальна компанія». Посаду він обіймав до початку звільнення міста Лиман, тобто до 9 вересня 2022 року.

«Підсудний вину визнав частково, але казав, що діяв не з корисливих спонукань, а через збіг важких обставин окупації, і отримував за свою роботу невеликі гроші. З іншого боку, незаконні органи влади, зокрема т. зв. „Краснолиманську адміністрацію, відділ поліції "ДНР" у м. Червоний Лиман (Лиман), комендатури "ДНР" у м. Червоний Лиман до ліній електропередач він не підключав», — йдеться у повідомленні.

Суд першої інстанції призначив три роки реального ув'язнення.

Обвинувачений та його захисник оскаржили вирок, просячи пом'якшити покарання.

Апеляційний суд вирішив, що перша інстанція правильно встановила фактичні обставини справи та що чоловік справді винен.

Корисливий мотив підтверджується як свідченнями обвинуваченого, який пояснив, що за два місяці отримав плату в російських рублях, так і свідченнями чотирьох співробітників електропостачальної компанії, які розповіли, що приїжджала жінка з Горлівки та видала зарплату.

Крім того, у суді першої інстанції один із свідків підтвердив, що відновлювали лінію електропередач за схемою, у тому числі й у тій частині міста, де були окупаційні адміністрація, комендатура та поліція.

Доведено, що обвинувачений займався організацією робіт з відновлення лінії електропередач, тому брав участь у нарадах з окупантами та звітував їм, виконував вказівки представників окупаційної влади, робив запити на постачання необхідних матеріалів: палива, кабелів та інше.

До обставин, що пом'якшують покарання, суд першої інстанції відніс щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обвинувачений хоч і визнав провину частково, заперечуючи певні обставини, очевидно, внаслідок власного їх розуміння та правової оцінки, проте добровільно давав чіткі та послідовні свідчення, не намагався нічого приховати, щиро покаявся і апеляційний суд також відносить це до обставин, що пом'якшують покарання.

У обвинувальному акті обставиною, яка обтяжує покарання, прокурор вказав на скоєння злочину з використанням військового стану.

Але суд першої інстанції не визнав цю обставину як покарання, що обтяжує. Прокурор із цього приводу з апеляційною скаргою не звертався. Враховуючи заборону апеляційному суду погіршувати становище обвинуваченого, за відсутності апеляційної скарги сторони обвинувачення колегія суддів не аналізувала наявність або відсутність такої обтяжливої обставини.

Чоловік скоїв нетяжкий злочин, раніше не судимий, за місцем проживання характеризується виключно позитивно, має на утриманні дружину, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною, малолітній дитині, а також батькові та літній бабусі, які мають низку захворювань, що підтверджується документами.

Обвинувачений з 5 грудня 2022 року був під вартою, тобто на час ухвалення вироку майже п'ять місяців був позбавлений волі, а на час апеляційного перегляду майже дев'ять місяців. Враховуючи його позитивні характеристики, утримання членів сім'ї та новонародженої дитини, ставлення до вчиненого та обставини злочину, суд апеляційної інстанції вирішив, що реальне відбування покарання у вигляді 3 років позбавлення волі буде непропорційним щодо скоєного злочину.

У вироку є посилання на те, що у червні цього року касаційний суд переглядав аналогічну справу за ч.4 ст. 111-1 КК стосовно особи, яка негативно налаштована проти української влади, військовослужбовців ЗСУ та співробітників правоохоронних органів. Проте Верховний суд погодився зі звільненням від покарання із випробувальним терміном.

ТЕГИ

Місця
Лиман
Інше
колабораціонізм

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:03
З'явився супутниковий знімок наслідків удару по російській системі ППО у Євпаторії
12:55
«ДНР»: Мікроавтобус із пасажирами потрапив під обстріл у Донецьку, є постраждалі
12:08
Армія РФ з «Градів» та артилерії обстріляла Донецьку область: деталі
11:06
«ЛНР»: Підліток підірвався на міні у Первомайську
10:05
В окупованій Луганській області мешканцям можуть відмовити у медичній допомозі без наявності страховки — ОВА
09:19
«ДНР»: За добу від обстрілу постраждали вісім людей
08:30
Внаслідок обстрілу Авдіївки поранено одного цивільного — ОВА
19:47
«Інвестори йдуть». Пушилін розповів про плани будівництва житла під продаж
17:54
«Суд ДНР» засудив двох військових «Азова» до 29 років ув'язнення
17:14
«ДНР»: У Горлівці поранено троє людей
16:15
В окупованому Маріуполі відновлено лише 5% будинків, зруйнованих загарбниками
15:45
«ДНР»: Пушилін прокоментував причину зростання цін на пальне
11:50
Війська РФ гатили по Донецькій області з артилерії та «Градів»: в поліції показали наслідки
11:09
До України з РФ та окупованих територій повернулося троє дітей — омбудсмен
10:46
Окупанти у «ЛДНР» визнали нерентабельним майже 100 шахт: в чому причина
08:23
Росіяни протягом доби вбили трьох мешканців Донецької області, також є поранені
07:55
У Севастополі пролунали вибухи: місто атакували крилаті ракети та надводні дрони
23:14
Пункт пропуску Покровка — Колотилівка: Як люди їдуть із окупованих територій, щоб жити у вільній Україні ►
23:00
Донецьк, Луганськ і не лише: Головні події 12 вересня
19:51
У «ДНР» підтвердили, що воєнкора в Донецьку збив військовий автомобіль
усі новини
16:03
З'явився супутниковий знімок наслідків удару по російській системі ППО у Євпаторії
15:19
У Києві відкрився офіс Міжнародного кримінального суду
14:37
З лівобережжя Херсонщини повернули 11 дітей, молодшій — три роки
12:55
«ДНР»: Мікроавтобус із пасажирами потрапив під обстріл у Донецьку, є постраждалі
12:16
Суд змінив вирок для електрика з Лимана із ув'язнення на умовне покарання
12:08
Армія РФ з «Градів» та артилерії обстріляла Донецьку область: деталі
11:56
На Донеччині затримали коригувальника
11:46
США виділять Україні 1,25 млрд доларів: хто отримає кошти
11:30
СБУ: Військові провели в Євпаторії спецоперацію та знищили російський комплекс ППО «Тріумф»
11:10
Бойовики «ДНР» показали депортацію українських дітей
11:10
Лукашенко вирушив до РФ на зустріч із Путіним: чи говоритимуть про Україну?
11:06
«ЛНР»: Підліток підірвався на міні у Первомайську
10:30
Окупанти активізувалися поблизу Білогорівки Луганської області
10:05
В окупованій Луганській області мешканцям можуть відмовити у медичній допомозі без наявності страховки — ОВА
09:54
Під час визволення Благодатного у червні, ЗСУ взяли в полон 8 окупантів
09:39
Компоненти для ракет у Росію транспортують через країни Азії
09:28
На Херсонщині від удару окупантів загинула дитина, четверо цивільних поранено
09:22
Республіка Корея допоможе Україні відновити енергосектор
09:19
«ДНР»: За добу від обстрілу постраждали вісім людей
08:52
ЗСУ мають успіх у наступі на південь від Бахмута
усі новини
ВІДЕО
Удар по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе. Фото: «Новини Донбасу» У Севастополі пролунали вибухи: місто атакували крилаті ракети та надводні дрони
13 вересня, 07:55
Пункт пропуску Покровка — Колотилівка: Як люди їдуть із окупованих територій, щоб жити у вільній Україні ► Пункт пропуску Покровка — Колотилівка: Як люди їдуть із окупованих територій, щоб жити у вільній Україні ►
12 вересня, 23:14
У Макіївці ліквідували велику пожежу на складі після обстрілу. Фото: «МНС ДНР» У Макіївці ліквідували велику пожежу на складі після обстрілу
12 вересня, 08:55
Авдіївка. Фото: Новини Донбасу Авдіївка: як люди виживають у розбитому місті та чому не їдуть — репортаж ►
11 вересня, 23:22
«Вибори» на окупованих територіях: засекречені кандидати Кремля та «брудні» технології «Вибори» на окупованих територіях: засекречені кандидати Кремля та «брудні» технології
11 вересня, 20:23
Андрющенко показав кладовище, де поховали вбитих росіянами маріупольців. Фото: соцмережі Занедбане та забуте. Андрющенко показав цвинтар, де поховано мешканців Маріуполя, вбитих окупантами
10 вересня, 12:51
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама