Суд змінив вирок для електрика з Лимана із ув'язнення на умовне покарання

Дніпровський апеляційний суд змінив вирок, яким мешканця деокупованого міста Лимана Донецької області засуджено за колабораціонізм. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу суду.



Згідно з матеріалами справи, 8 червня 2022 року в умовах окупації чоловік погодився бути начальником «Краснолиманського району електричних мереж» ГУП ДНР «Регіональна енергопостачальна компанія». Посаду він обіймав до початку звільнення міста Лиман, тобто до 9 вересня 2022 року.



«Підсудний вину визнав частково, але казав, що діяв не з корисливих спонукань, а через збіг важких обставин окупації, і отримував за свою роботу невеликі гроші. З іншого боку, незаконні органи влади, зокрема т. зв. „Краснолиманську адміністрацію, відділ поліції "ДНР" у м. Червоний Лиман (Лиман), комендатури "ДНР" у м. Червоний Лиман до ліній електропередач він не підключав», — йдеться у повідомленні.



Суд першої інстанції призначив три роки реального ув'язнення.



Обвинувачений та його захисник оскаржили вирок, просячи пом'якшити покарання.



Апеляційний суд вирішив, що перша інстанція правильно встановила фактичні обставини справи та що чоловік справді винен.



Корисливий мотив підтверджується як свідченнями обвинуваченого, який пояснив, що за два місяці отримав плату в російських рублях, так і свідченнями чотирьох співробітників електропостачальної компанії, які розповіли, що приїжджала жінка з Горлівки та видала зарплату.



Крім того, у суді першої інстанції один із свідків підтвердив, що відновлювали лінію електропередач за схемою, у тому числі й у тій частині міста, де були окупаційні адміністрація, комендатура та поліція.



Доведено, що обвинувачений займався організацією робіт з відновлення лінії електропередач, тому брав участь у нарадах з окупантами та звітував їм, виконував вказівки представників окупаційної влади, робив запити на постачання необхідних матеріалів: палива, кабелів та інше.



До обставин, що пом'якшують покарання, суд першої інстанції відніс щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.



Обвинувачений хоч і визнав провину частково, заперечуючи певні обставини, очевидно, внаслідок власного їх розуміння та правової оцінки, проте добровільно давав чіткі та послідовні свідчення, не намагався нічого приховати, щиро покаявся і апеляційний суд також відносить це до обставин, що пом'якшують покарання.



У обвинувальному акті обставиною, яка обтяжує покарання, прокурор вказав на скоєння злочину з використанням військового стану.



Але суд першої інстанції не визнав цю обставину як покарання, що обтяжує. Прокурор із цього приводу з апеляційною скаргою не звертався. Враховуючи заборону апеляційному суду погіршувати становище обвинуваченого, за відсутності апеляційної скарги сторони обвинувачення колегія суддів не аналізувала наявність або відсутність такої обтяжливої обставини.



Чоловік скоїв нетяжкий злочин, раніше не судимий, за місцем проживання характеризується виключно позитивно, має на утриманні дружину, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною, малолітній дитині, а також батькові та літній бабусі, які мають низку захворювань, що підтверджується документами.



Обвинувачений з 5 грудня 2022 року був під вартою, тобто на час ухвалення вироку майже п'ять місяців був позбавлений волі, а на час апеляційного перегляду майже дев'ять місяців. Враховуючи його позитивні характеристики, утримання членів сім'ї та новонародженої дитини, ставлення до вчиненого та обставини злочину, суд апеляційної інстанції вирішив, що реальне відбування покарання у вигляді 3 років позбавлення волі буде непропорційним щодо скоєного злочину.



У вироку є посилання на те, що у червні цього року касаційний суд переглядав аналогічну справу за ч.4 ст. 111-1 КК стосовно особи, яка негативно налаштована проти української влади, військовослужбовців ЗСУ та співробітників правоохоронних органів. Проте Верховний суд погодився зі звільненням від покарання із випробувальним терміном.