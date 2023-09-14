«ДНР»: Микроавтобус с пассажирами попал под обстрел в Донецке, есть пострадавшие

В ходе обстрела Петровского района оккупированного Донецка под огонь попала маршрутное такси в микрорайоне шахты № 7. Пострадали два человека. Об этом сообщил так называемый «мэр» города Алексей Кулемзин.



Ранения получили женщина и мужчина, которые в тот момент были внутри пассажирского микроавтобуса 93-го маршрута, их анкетные данные в данный момент уточняются.



Кроме этого, в Кировском районе по улице Шопена разрывом кассетного боеприпаса также сегодня утром ранена женщина 1961 года рождения, в Киевском районе обстрелом повреждены три частных дома, а в Куйбышевском — обесточены больше тысячи домов.