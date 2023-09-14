«ДНР»: Мікроавтобус із пасажирами потрапив під обстріл у Донецьку, є постраждалі

Під час обстрілу Петрівського району окупованого Донецька під вогонь потрапило маршрутне таксі у мікрорайоні шахти № 7. Постраждали двоє людей. Про це повідомив так званий «мер» міста Олексій Кульомзін.



Поранення отримали жінка та чоловік, які на той момент були всередині пасажирського мікроавтобуса 93-го маршруту, їх анкетні дані наразі уточнюються.



Крім цього, у Кіровському районі по вулиці Шопена розривом касетного боєприпасу також сьогодні вранці поранено жінку 1961 року народження, у Київському районі обстрілом пошкоджено три приватні будинки, а в Куйбишевському — знеструмлено понад тисячу будинків.