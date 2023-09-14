С временно оккупированного левобережья Херсонской области вернули 11 детей, из них младшей девочке — три года. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.



«Одиннадцать детей из Херсона — снова дома. Их удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированного левобережья Херсонской области», — говорится в сообщении.



Уточняется, что среди детей двое лишены родительской опеки, остальные девять — имеют родителей. Самой юной девочке всего три года.



В ОВА добавили, что этому предшествовала напряженная работа организации Save Ukraine, Офиса уполномоченного ВР по правам человека, Минреинтеграции, БО «Украинская сеть по правам ребенка», органов опеки и попечительства, служб по делам детей.



По данным военной администрации, с начала этого года на подконтрольную территорию вернули 112 юных жителей Херсона.