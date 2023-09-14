З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області повернули 11 дітей, молодшій дівчинці з них — три роки. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВД.



«Одинадцять дітей із Херсона — знову вдома. Їх вдалося повернути на підконтрольну Україні територію із тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області», — йдеться у повідомленні.



Уточнюється, що серед дітей двоє позбавлені батьківського піклування, решта дев'яти — мають батьків. Наймолодшій дівчинці лише три роки.



В ОВА додали, що цьому передувала напружена робота організації Save Ukraine, Офісу уповноваженого ВР з прав людини, Мінреінтеграції, БТ «Українська мережа з прав дитини», органів опіки та піклування, служб у справах дітей.



За даними військової адміністрації, з початку цього року на підконтрольну територію повернули 112 молодих жителів Херсона.