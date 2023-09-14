В Минобороны заявили об освобождении Андреевки под Бахмутом. Третья штурмовая бригада опровергает

Украинские военные освободили Андреевку Донецкой области на Бахмутском направлении. Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.



Затем она изменила сообщение в Telegram, уточнив, что ситуация в Андреевке «очень сложная и переменчивая».



А в Третьей отдельной штурмовой бригаде опровергли освобождение Андреевки.



«Заявление о взятии Андреевки ошибочно и преждевременно. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещиевки и Андреевки. Подобные заявления вредны, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач», — сказано в сообщении бригады.

Маляр рассказала, что Силы обороны продвигаются вперед на Бахмутском направлении. На северном фланге российские оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции, на южном успешно идут вперед защитники Украины. Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки и Клещиевки.



Накануне Генштаб ВСУ сообщал в вечерней сводке, что Силы обороны добились частичного успеха в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области.