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У Міноборони заявили про звільнення Андріївки під Бахмутом. Третя штурмова бригада спростовує

14 вересня 2023, 16:37

У Міноборони заявили про звільнення Андріївки під Бахмутом. Третя штурмова бригада спростовує

Українські військові визволили Андріївку Донецької області на Бахмутському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Потім вона змінила повідомлення в Telegram, уточнивши, що ситуація в Андріївці «дуже складна і мінлива».

А в 3-й окремій штурмовій бригаді спростували визволення Андріївки.

«Заява про взяття Андріївки помилкова та передчасна. Наразі тривають серйозні та важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки. Подібні заяви шкідливі, загрожують життю особового складу і шкодять виконанню бойових завдань», — сказано в повідомленні бригади.

Маляр розповіла, що Сили оборони просуваються вперед на Бахмутському напрямку. На північному фланзі російські окупанти намагаються відновити втрачені позиції, на південному успішно йдуть уперед захисники України. Основні бої тривають у районах Андріївки, Курдюмівки та Кліщіївки.

Напередодні Генштаб ЗСУ повідомляв у вечірньому зведенні, що Сили оборони досягли часткового успіху в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області.

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