Вследствие обстрела в Херсонской области ранены двое мужчин — ОВА

Российские оккупанты обстреляли гражданских, находившихся в поле возле Михайловки Бериславского района Херсонской области, ранены два человека. Об этом сообщает пресс-служба ОВА.



«Российская армия атаковала гражданских, находившихся в поле возле Михайловки. Ранения получили двое мужчин, 37 и 42 лет», — сказано в сообщении.



В ОВА уточняют, что мужчин уже госпитализировали, они получают необходимую медицинскую помощь.



Российские войска регулярно обстреливают правобережную часть Херсонской области.



Сегодня, 14 сентября, ночью из-за обстрела села Новодмитровка Белозерской общины погиб 6-летний мальчик, ранен его 13-летний брат и еще трое взрослых.