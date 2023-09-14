Внаслідок обстрілу на Херсонщині поранено двох чоловіків — ОВА

Російські окупанти обстріляли цивільних, які перебували в полі біля Михайлівки Бериславського району Херсонської області, поранено двох людей. Про це повідомляє прес-служба ОВА.



«Російська армія атакувала цивільних, які перебували у полі біля Михайлівки. Поранення отримали двоє чоловіків, 37 та 42 років», - сказано в повідомленні.



В ОВА уточнюють, що чоловіків уже госпіталізували, вони одержують необхідну медичну допомогу.



Російські війська регулярно обстрілюють правобережну частину Херсонщини.



Сьогодні, 14 вересня, вночі через обстріл села Новодмитрівка Білозерської громади загинув 6-річний хлопчик, поранено його 13-річного брата та ще трьох дорослих.