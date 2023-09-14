Отопления в многоэтажках Святогорска этой зимой не будет

Святогорск Донецкой области пытается подготовиться к отопительному сезону, однако есть существенные проблемы. Глава Святогорской городской военной администрации Владимир Рыбалкин рассказал, что людям придется пока обойтись без отопления в многоэтажках.



Он назвал две главные причины. Во-первых, многоэтажные дома они были присоединены к газоснабжению, но его пока нет в Святогорске. Газоснабжение шло через мосты, а они не восстановлены.



Во-вторых, у местных служб и чиновников нет доступа к квартирам, которые временно или навсегда покинули люди.



«Поэтому мы не можем провести инвентаризацию и ревизию отопительной системы. Эта же проблема будет и с водой в многоэтажках. Потому что мы не имеем доступа и не можем зайти в квартиры», — отмечает глава военной администрации.

Глава Святогорской городской военной администрации Владимир Рыбалкин

Святогорск был захвачен армией России в начале июня 2022 года. Уже в сентябре того же года город освободили Вооруженные силы Украины в ходе Харьковского контрнаступления. Подробнее о жизни Святогорска читайте в статье «Новостей Донбасса».