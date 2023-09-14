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Опалення у багатоповерхівках Святогірська цієї зими не буде

14 вересня 2023, 22:35

Опалення у багатоповерхівках Святогірська цієї зими не буде

Опалення у багатоповерхівках Святогірська цієї зими не буде

Святогірськ Донецької області намагається підготуватись до опалювального сезону, проте є суттєві проблеми. Голова Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін розповів, що людям доведеться поки що обійтися без опалення у багатоповерхівках.

Він назвав дві основні причини. По-перше, багатоповерхові будинки вони були приєднані до газопостачання, але його поки що немає у Святогірську. Газопостачання йшло через мости, а їх не відновлено.

По-друге, місцеві служби та чиновники не мають доступу до квартир, які тимчасово або назавжди покинули люди.

«Тому ми не можемо провести інвентаризацію та ревізію опалювальної системи. Ця ж проблема буде і з водою у багатоповерхівках. Тому що ми не маємо доступу і не можемо зайти до квартир», — зазначає голова військової адміністрації.

Голова Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін

Святогірськ був захоплений армією Росії на початку червня 2022 року. Вже у вересні того ж року місто звільнили Збройні сили України під час Харківського контрнаступу. Докладніше про життя Святогірська читайте у статті «Новин Донбасу».

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