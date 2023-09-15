В ходе штурмовых действий ВСУ овладели Андреевкой — Генштаб

Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клищиевки, а ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области. Об этом сообщили в Генштабе.



В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Бахмутском направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районе Богдановки.



ВСУ продолжают наносить врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Ранее об освобождении Андреевки писала заместительница министра обороны Анна Маляр, но позже изменила сообщение в Telegram, уточнив, что ситуация в Андреевке «очень сложная и переменчивая».