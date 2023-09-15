У ході штурмових дій ЗСУ оволоділи Андріївкою — Генштаб

Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх у районі Клищіївки, а в ході штурмових дій опанували Андріївку Донецької області. Про це повідомили у Генштабі.



У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Бахмутському напрямку противник не залишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України у районі Богданівки.



ЗСУ продовжують завдавати ворогові значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Раніше про звільнення Андріївки писала заступник міністра оборони Ганна Маляр, але пізніше змінила повідомлення в Telegram, уточнивши, що ситуація в Андріївці дуже складна і мінлива.