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У ході штурмових дій ЗСУ оволоділи Андріївкою — Генштаб

15 вересня 2023, 07:59

У ході штурмових дій ЗСУ оволоділи Андріївкою — Генштаб

Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх у районі Клищіївки, а в ході штурмових дій опанували Андріївку Донецької області. Про це повідомили у Генштабі.

У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Бахмутському напрямку противник не залишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України у районі Богданівки.

ЗСУ продовжують завдавати ворогові значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Раніше про звільнення Андріївки писала заступник міністра оборони Ганна Маляр, але пізніше змінила повідомлення в Telegram, уточнивши, що ситуація в Андріївці дуже складна і мінлива.

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