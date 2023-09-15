СБУ задержала Нестора Шуфрича: детали

Сегодня, 15 сентября, Служба безопасности Украины задержала народного депутата Нестора Шуфрича. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.



По его информации, силовики наведались к нему домой, в село Козин Киевской области.



Нардеп якобы фигурирует в деле российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ и экс-нардепом Украины Владимиром Сивковичем. Сейчас проводят более 50 обысков.

«Шуфрич является фигурантом дела российской шпионской сети, созданный сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем» — уточнил он.



Следствие установило, что Шуфрич по заданию Сивковича в эфирах телеканалов Украины и России распространял российскую пропаганду и продвигал антиукраинскую политику. В связи с этим, политику инкриминирую государственную измену.



«В принципе, мне пришлось накануне вторжения ударить Шуфрича на телеэфире именно по этой причине. Поэтому я искренне поздравляю, что до Шуфрича дотянутся правоохранительные органы», — отметил журналист.



Бутусов добавил, что Шуфрич до последнего времени является народным депутатом, который получает средства налогоплательщиков и является председателем комитета Верховной Рады.



Напомним, бывшему нардепу от запрещенной в Украине «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадиму Рабиновичу сообщено о подозрении в государственной измене.