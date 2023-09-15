СБУ затримала Нестора Шуфрича: деталі

Сьогодні, 15 вересня, Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича. Про це повідомив у Facebook журналіст Юрій Бутусов.



За його інформацією, силовики навідалися до нього додому, у село Козин Київської області.



Нардеп нібито фігурує у справі російської шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ та екснардепом України Володимиром Сівковичем. Наразі проводять понад 50 обшуків.

«Шуфрич є фігурантом справи російської шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ РФ і колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем», — уточнив він.



Слідство встановило, що Шуфрич за завданням Сівковича в ефірах телеканалів України і Росії поширював російську пропаганду і просував антиукраїнську політику. У зв'язку з цим, політику інкримінують державну зраду.



«У принципі, мені довелося напередодні вторгнення вдарити Шуфрича на телеефірі саме з цієї причини. Тому я щиро вітаю, що до Шуфрича дотягнуться правоохоронні органи», — зазначив журналіст.



Бутусов додав, що Шуфрич до останнього часу є народним депутатом, який отримує кошти платників податків та є головою комітету Верховноі Ради.



Нагадаємо, колишньому нардепу від забороненої в Україні «Опозиційної платформи – За життя» Вадиму Рабіновичу повідомлено про підозру у державній зраді.