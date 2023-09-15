ВСУ уничтожили все 17 «Шахедов», которыми ВС РФ атаковали Украину этой ночью

Ночью ВС РФ атаковали Украину ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, РФ). Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Отмечается, что всего было зафиксировано пуски 17 ударных БпЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельницкой области.

Все 17 «Шахедов» были уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования.

«Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны», — рассказали военные.

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