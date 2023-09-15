ЗСУ знищили всі 17 «Шахедів», якими ЗС РФ атакували Україну цієї ночі

Вночі ЗС РФ атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, РФ). Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Зазначається, що загалом було зафіксовано пуски 17 ударних БпЛА, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини.

Усі 17 «Шахедів» були знищені протиповітряною обороною по маршруту слідування.

«Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони», — розповіли військові.

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