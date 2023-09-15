ВС РФ за сутки обстреляли 31 населенный пункт в Запорожской области

За минувшие сутки армия РФ атаковала 31 населенный пункт в Запорожской области. Фото: Юрий Малашко

Российская армия за минувшие сутки 118 раз нанесла удар по 31 населенному пункту Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

«Враг совершил 9 РСЗО-обстрелов Новоивановки, Успеновки, Новодаровки, Чаривного, Левадного, Роботино, Малых Щербаков и Лукьяновского, 6 авиаударов по Орехову, а также 9 БПЛА-атак по Трудовому, Малым Щербакам, Пятихаткам и Малиновке», — написал он.

Как отметил Малашко, еще 94 раза ВС РФ артиллерией обстреляли прифронтовые города и села Запорожской области, в частности Гуляйполе, Орехов, Белогорье, Темировка, Ольговское, Луговское, Преображенка, Степногорск, Степное, Плавни, Павловка, Лобковое и Каменское.

В результате артиллерийского удара по Преображенке ранения получил 34-летний мужчина, его госпитализировали.

Также Малашко рассказал, что поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

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