ВС РФ за сутки обстреляли 31 населенный пункт в Запорожской области

Российская армия за минувшие сутки 118 раз нанесла удар по 31 населенному пункту Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
«Враг совершил 9 РСЗО-обстрелов Новоивановки, Успеновки, Новодаровки, Чаривного, Левадного, Роботино, Малых Щербаков и Лукьяновского, 6 авиаударов по Орехову, а также 9 БПЛА-атак по Трудовому, Малым Щербакам, Пятихаткам и Малиновке», — написал он.
Как отметил Малашко, еще 94 раза ВС РФ артиллерией обстреляли прифронтовые города и села Запорожской области, в частности Гуляйполе, Орехов, Белогорье, Темировка, Ольговское, Луговское, Преображенка, Степногорск, Степное, Плавни, Павловка, Лобковое и Каменское.
В результате артиллерийского удара по Преображенке ранения получил 34-летний мужчина, его госпитализировали.
Также Малашко рассказал, что поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.
Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.