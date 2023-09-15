ЗС РФ за добу обстріляли 31 населений пункт у Запорізькій області

Минулої доби армія РФ атакувала 31 населений пункт у Запорізькій області. Фото: Юрій Малашко

Російська армія минулої доби 118 разів завдала удару по 31 населеному пункту Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

«Ворог здійснив 9 РСЗВ-обстрілів Новоіванівці, Успенівці, Новодарівці, Чарівного, Левадного, Роботиного, Малих Щербаків та Лук'янівського, 6 авіаударів по Оріхову, а також 9 БПЛА-атак по Трудовому, Малим Щербакам, П'ятихатках та Малинівці», — написав він.

Як зазначив Малашко, ще 94 рази ЗС РФ артилерією обстріляли прифронтові міста та села Запорізької області, зокрема Гуляйполя, Оріхова, Білогір'я, Темирівки, Ольгівського, Лугівського, Преображенки, Степногірська, Степового, Плавнів, Павлівки, Лобкового й Кам'янського.

Внаслідок артилерійського удару по Преображенці поранення отримав 34-річний чоловік, його госпіталізували.

Також Малашко розповів, що надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

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