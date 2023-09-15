Многие громады в Донецкой области получили многочисленные повреждения из-за обстрелов: есть жертва

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Донецкая ОВА

Российские захватчики за минувшие сутки в очередной раз атаковали Донецкую область. В результате обстрелов повреждены жилые дома, постройки, хозяйственные помещения и завод. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОВА.



По информации ОВА, ситуация в регионе следующая:

На Волновахском направлении повреждены 4 дома в Новоукраинке. Угледар подвергся 35 обстрелам и 2 авиаударам.

На Донецком направлении в течение ночи происходили обстрелы Авдеевки и окрестностей Очеретинской громады. В Красногоровке ранен 1 человек.



На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 11 многоквартирных домов, 3 частных дома и 3 хозяйственные постройки. Константиновская громада подверглась 7 обстрелам: повреждены 4 частных дома и завод в Константиновке, хозяйственные помещения в Иванополье и 3 частных дома в Новодмитровке. В Торецкой громаде повреждены 3 дома: 2 в Нелиповке и 1 в Дружбе.

На Лисичанском направлении под огнем 3 улицы в Северске и 3 улицы в Переездном Звановской громады. Зафиксировано 10 обстрелов Лиманской громады.



Напомним, оккупанты 14 сентября обстреляли Красногоровку.