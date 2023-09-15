Оккупанты обстреляли Красногоровку: есть пострадавший

Оккупанты обстреляли Красногоровку. Фото: Донецкая ОВА

В результате обстрела Красногоровки Донецкой области пострадал один местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой области.



«За 14 сентября россияне ранили 1 жителя Донецкой области — в Красногоровке. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — говорится в сообщении.



Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1708 людей, еще 4132 жителя получили ранения.



Напомним, 13 сентября оккупанты ударили по 7 населенным пунктам Донецкой области. Захватчики били по мирному населению из артиллерии, РСЗО «Град», танков.