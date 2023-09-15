Багато громад у Донецькій області отримали численні пошкодження через обстріл: є жертва

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Донецька ОВА

Російські загарбники за минулу добу вкотре атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, споруди, господарські приміщення та завод. Про це повідомили у пресслужбі Донецької ОВА.



За інформацією ОВА, ситуація в регіоні така:

На Волноваському напрямку пошкоджено 4 будинки у Новоукраїнці. Вугледар зазнав 35 обстрілів та 2 авіаударів.

На Донецькому напрямку протягом ночі відбувалися обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади. У Красногорівці поранено 1 особу.



На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, 3 приватні будинки та 3 господарські будівлі. Костянтинівська громада зазнала 7 обстрілів: пошкоджено 4 приватні будинки та завод у Костянтинівці, господарські приміщення в Іванопіллі та 3 приватні будинки у Новодмитрівці. У Торецькій громаді пошкоджено 3 будинки: 2 у Нелипівці та 1 у Дружбі.

На Лисичанському напрямку під вогнем 3 вулиці у Сіверську та 3 вулиці у Переїзному Званівської громади. Зафіксовано 10 обстрілів Лиманської громади.



Нагадаємо, окупанти 14 вересня обстріляли Красногорівку.