Взрыв в Новой Каховки. Есть погибшие и раненые

Повреждены многоквартирные дома. Оккупационная администрация сообщила об одном погибшем. Позднее также появилась информация о 12 раненых.



Оккупационные власти обвинили в обстреле ВСУ. В свою очередь украинские источники пишут, что на микрорайон из российского самолета была сброшена управляемая авиабома. Возможно, это был случайный сход боеприпаса, как в Белгороде.



Проверить оперативно информацию в условиях войны не представляется возможным.



Как сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии «Суспільному», местные жители видели самолет, сбросивший авиабомбу на микрорайон «Сокол».



«Пока квартал, где были попадания, окружили российские оккупанты. Они ходят по квартирам и смотрят, какие последствия», - сказал городской голова.



«Суспільне» со ссылкой на источник в ВСУ пишет, что армия России пустила авиационную бомбу КАБ с российского самолета Су-34. Авиабомба не долетела до правого берега и упала в Новой Каховке.



Представительница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты «уронили» один из КАБов на Новую Каховку, пытаясь ударить по Бериславщине (правый берег Херсонщины).