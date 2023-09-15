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«Суд ДНР» приговорил «азовца» к 26 годам колонии

15 сентября 2023, 11:53

«Суд ДНР» приговорил «азовца» к 26 годам колонии

Так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» вынес незаконный приговор пленному украинскому военному. 28-летнего военнослужащего особого отряда специального назначения «Азов» Руслана Колодяжного обвиняют в «убийстве двух мирных жителей Мариуполя».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «прокуратуры региона», его приговорили к 26 годам колонии.

Утверждается, что весной 2022 года на боевой позиции в квартире одного из многоквартирных домов на улице Азовстальской, осужденный якобы «расстрелял из окна идущих по улице двух гражданских мужчин». Оккупанты заявляют, что полученных ранений они погибли на месте.

Пленного украинского военного называют виновным по пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 (убийство по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории) УК РФ.

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