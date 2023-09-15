«Суд ДНР» засудив «азовця» до 26 років колонії

Так званий «верховний суд» угруповання «ДНР» ухвалив незаконний вирок полоненому українському військовому. 28-річного військовослужбовця спеціального загону спеціального призначення «Азов» Руслана Колодяжного звинувачують у «вбивстві двох мирних жителів Маріуполя».



Як повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу «прокуратури регіону», його засудили до 26 років колонії.



Стверджується, що навесні 2022 року на бойовій позиції в квартирі одного з багатоквартирних будинків на вулиці Азовстальській, засуджений нібито «розстріляв з вікна двох цивільних чоловіків, що йдуть вулицею». Окупанти заявляють, що через отримані поранення вони загинули на місці.



Полоненого українського військового називають винним за пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 (вбивство за мотивами політичної та ідеологічної ненависті), ч. 1 ст. 356 (жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території) КК РФ.