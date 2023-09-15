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Премьер-министр Украины запланировал изменения на 2024 год: увеличение пенсий, разминирование территорий и выплаты компенсаций

15 сентября 2023, 14:52

Премьер-министр Украины запланировал изменения на 2024 год: увеличение пенсий, разминирование территорий и выплаты компенсаций

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что ближайшие два года будут разминированы аграрные территории.

По его словам, уже на 80% удалось восстановить электрогенерацию в Украине. Он также добавил о возможности в последующие пять-семь лет полностью разминировать освобожденную территорию. На сегодняшний день получилось восстановить 800 медицинских учреждений, 400 школ, 19 мостов (на 60 объектах продолжаются работы).

Также 12 тысяч семей получили средства на ремонты в приложении «Е-восстановление». В ближайшее время заработают сертификаты на компенсацию за уничтоженное жилье.

Правительство прогнозирует рост ВВП на 5% на следующий год и на 2,8% в этом году. Однако показатели инфляции составят 10% в 2024 году в сравнении с 8,6% в 2023-м.

Премьер отмечает, что после начала полномасштабного вторжения 3,5 млн рабочих мест было утрачено. В бюджете на 2024-й год заложено увеличение средней пенсии выше 6000 грн. 

Ранее сегодня, 15 сентября, правительство утвердило проект бюджета на следующий год. 

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