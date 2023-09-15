Правительство приняло проект бюджета на 2024 год

Ключевой акцент этого проекта – оборона и безопасность нашей страны. Об этом в своем телеграме написал премьер-министр Денис Шмыгаль.



Он отметил, что государство направит более половины всех ресурсов бюджета из общего фонда в 3 трлн. 108 млрд. грн. – 1 триллион 685 млрд грн на оборону.



«Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет. Так же, как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших сил безопасности и обороны», — добавил премьер.



Второй приоритет – это социальная сфера. Расходы бюджета составят 469 млрд грн, что на 25 млрд больше, чем в текущем году.



Третий приоритет – медицина и образование. На сектор образования правительство выделит 179 млрд грн, и это на 23 млрд больше, чем в текущем году.



На медицину – 202 млрд грн, что на 24 млрд превышает расходы 2023 года. Четвертый приоритет – поддержка ветеранов. Расходы по этой программе увеличиваются — с 6,8 млрд грн в 2023 году до 14,3 млрд грн в следующем.



Пятый приоритетом для Кабмина станет восстановление украинской экономики. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, никакого повышения налогов не предполагается.



Правительство продолжит программы льготного кредитования, программу безвозвратных грантов – работы, поддержку украинских стартапов.

Ранее Кабмин согласовал увольнение Кириленко с должности главы Донецкой ОВА.