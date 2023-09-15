Прем'єр-міністр України запланував зміни на 2024 рік: збільшення пенсій, розмінування територій та виплати компенсацій

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що найближчі два роки буде розміновано аграрні території.



За його словами, вже на 80% удалося відновити електрогенерацію в Україні. Він також додав про можливість у наступні п'ять-сім років повністю розмінувати звільнену територію. На сьогодні вдалося відновити 800 медичних закладів, 400 шкіл, 19 мостів (на 60 об'єктах продовжуються роботи).



Також 12 тисяч сімей отримали кошти на ремонти у додатку «Е-відновлення». Найближчим часом отримають сертифікати на компенсацію за знищене житло.



Уряд прогнозує зростання ВВП на 5% на наступний рік та на 2,8% цього року. Проте показники інфляції становитимуть 10% у 2024 році порівняно з 8,6% у 2023-му.



Прем'єр зазначає, що після початку повномасштабного вторгнення 3,5 млн робочих місць було втрачено. У бюджеті на 2024 рік закладено збільшення середньої пенсії вище 6000 грн.

Раніше сьогодні, 15 вересня, уряд затвердив проєкт бюджету наступного року.



