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МВД Великобритании внесло ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций

15 сентября 2023, 15:11

МВД Великобритании внесло ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций

Правительство Великобритании объявило ЧВК «Вагнера» террористической организацией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Британии.

Соответствующий приказ был принят парламентом 6 сентября.

Теперь принадлежность к ЧВК «Вагнера» или ее активная поддержка будет считаться уголовным преступлением, за которое может быть назначен тюремный срок до 14 лет со штрафом и без него.

ЧВК «Вагнер» внесена в список наряду с еще 78 организациями, которые также запрещены в Великобритании.

После неудачного бунта главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина часть его боевиков отправили в Беларусь. Польша и Литва заявляли, что наемники могут проводить провокации на границе стран НАТО.

А недавно самолет с Пригожиным на борту разбился в России. Следственный комитет РФ подтвердил его смерть. Однако, по словам самопровозглашенного белорусского диктатора Александра Лукашенко, наемники останутся в Беларуси. Там им предложили присоединиться к местному ЧВК «ГардСервис».

Позже стало известно, что политическое руководство России хочет до середины сентября отправить большую часть наемников ЧВК «Вагнера» в Африку.

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