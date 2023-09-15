МВС Великобританії внесло ПВК «Вагнер» до списку терористичних організацій

Уряд Великобританії оголосив ПВК «Вагнера» терористичною організацією. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ Британії.



Відповідний наказ було ухвалено парламентом 6 вересня.



Тепер приналежність до ПВК «Вагнера» або її активна підтримка вважатиметься кримінальним злочином, за який може бути призначений тюремний строк до 14 років зі штрафом та без нього.



ПВК «Вагнер» внесено до списку поряд із ще 78 організаціями, які також заборонені у Великій Британії.



Після невдалого бунту ватажка ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина частину його бойовиків відправили до Білорусі. Польща та Литва заявляли, що найманці можуть проводити провокації на кордоні країн НАТО.



А нещодавно літак із Пригожиним на борту розбився у Росії. Слідчий комітет РФ підтвердив його смерть. Проте, за словами самопроголошеного білоруського диктатора Олександра Лукашенка, найманці залишаться у Білорусі. Там їм запропонували приєднатися до місцевого ПВК «Гардсервіс».



Пізніше стало відомо, що політичне керівництво Росії хоче до середини вересня відправити більшу частину найманців ПВК «Вагнера» до Африки.