В Киеве проводят декоммунизацию обелиска на одной из центральных площадей

Киевский обелиск. Фото: Анна Старостенко

Завершается демонтаж элементов советского обелиска «Город-герой Киев» на Галицкой площади. На нем убирают советскую символику и меняют годы войны.

«Декоммунизация в действии: работники Департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Продолжение следует!», – написала заместитель главы КГГА Анна Старостенко в своем Facebook.

При выполнении работ убрали звезды на боковых сторонах обелиска и аннотационную доску на русском языке. А также сменили надпись «1941» на «1939» — год, когда началась Вторая мировая война.

Напомним, международный аэропорт «Днепропетровск» официально переименовали в «Днепр».