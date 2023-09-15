У Києві проводять декомунізацію обеліску на одній із центральних площ

Київський обеліск. Фото: Анна Старостенко

Завершується демонтаж елементів радянського обеліска «Місто-герой Київ» на Галицькій площі. На ньому прибирають радянську символіку та змінюють роки війни.

«Декомунізація у дії: працівники Департаменту територіального контролю завершують роботи з демонтажу елементів з обеліска на Галицькій площі. Далі буде!», – написала заступник голови КМДА Ганна Старостенко у своєму Facebook.

При виконанні робіт прибрали зірки на бокових сторонах обеліска та анотаційну дошку російською мовою. А також змінили напис «1941» на «1939» - рік, коли почалася Друга світова війна.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» офіційно перейменували на «Дніпро».