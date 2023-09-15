Боевик из группировки «Сомали» приговорили к 12 годам тюрьмы

В Житомире к 12 годам заключения приговорили жителя Донбасса, который в 2014 году добровольно присоединился к рядам незаконного вооруженного формирования «Сомали», и продолжает воевать на стороне России. Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Житомирской области.



По данным досудебного следствия, обвиняемый — 52-летний уроженец Ростовской области, который в свои сознательные годы жил и работал в Макеевке.



«Все время он активно поддерживал идеи и взгляды „русского мира“ и в 2014 году добровольно присоединился к рядам подконтрольного РФ незаконному вооруженному формированию „Сомали“. В его составе мужчина прошел специальную боевую подготовку, занял должность „наводчика пушки“ и получил псевдозвание „старший прапорщик“», — говорится в сообщении.



Отмечается, что с тех пор боевик выполняет преступные приказы оккупантов, связанные с захватом территорий Украины и обстрелами позиций ВСУ. За это он получил ряд псевдонаград от руководителей так называемой «ДНР». В настоящее время мужчина продолжает участвовать в безуспешном вооруженном противостоянии Силам обороны Украины в Донецкой области.



Постановлением следователя СБУ боевик объявлен в розыск. К нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей.