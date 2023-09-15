Бойовик із угруповання «Сомалі» засудили до 12 років в'язниці

У Житомирі до 12 років ув'язнення засудили жителя Донбасу, який у 2014 році добровільно приєднався до лав незаконного збройного формування «Сомалі», і продовжує воювати на боці Росії. Про це повідомляє прес-служба Управління СБУ у Житомирській області.



За даними досудового слідства, обвинувачений — 52-річний уродженець Ростовської області, який у свої свідомі роки жив та працював у Макіївці.



«Весь час він активно підтримував ідеї та погляди „російського миру“ і у 2014 році добровільно приєднався до лав підконтрольного РФ незаконному збройному формуванню „Сомалі“. У його складі чоловік пройшов спеціальну бойову підготовку, обійняв посаду „навідника гармати“ та отримав псевдозвання „старший прапорщик“», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що з того часу бойовик виконує злочинні накази окупантів, пов'язані із захопленням територій України та обстрілом позицій ЗСУ. За це він отримав низку псевдонагород від керівників угрупування «ДНР». Наразі чоловік продовжує брати участь у безуспішному збройному протистоянні Силам оборони України у Донецькій області.



Постановою слідчого СБУ бойовика оголошено в розшук. До нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.