Эксберкутовца приговорили к 7 годам заключения за избиение и незаконное задержание активистов Евромайдана

Судья рассматривает «Дело Майдана». Фото: Генпрокуратура

Прокуроры в суде доказали, что эксправохранитель, исполняя преступный приказ командира роты спецподразделения милиции, вместе с другими сотрудниками спецподразделения «Беркут» в ночь с 22 на 23 января 2014 года, находясь на Крепостном переулке г. Киеве, принял участие и причинение телесных повреждений 11 активистам Евромайдана.



Про наказание бывшим правоохранителям сообщил Офис Генпрокурора. Также они повредили микроавтобус. В дальнейшем беркутовцы доставили участников акции протеста в одно из столичных райуправлений милиции.

Автобус активистов. Фото: Генпрокуратура



Там осужденный и его коллеги сфальсифицировали рапорты и предоставили заведомо ложные показания о якобы совершённом протестующими хулиганских действиях. На основании этих документов их безосновательно привлекли к уголовной ответственности и арестовали.



Поскольку осужденный долгое время скрывается от правоохранительных органов в России и на неподконтрольной Украине территории и объявлен в международный розыск, в отношении его осуществлялось специальное судебное производство.

Напомним, сегодня ГБР завершило специальное расследование и передало в суд материалы дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в государственной измене при подписании «Харьковских соглашений».