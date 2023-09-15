Ексберкутівця засудили до 7 років ув'язнення за побиття та незаконне затримання активістів Євромайдану

Суддя розглядає «Справу Майдану». Фото: Генпрокуратура

Прокурори в суді довели, що експравоохоронець, виконуючи злочинний наказ командира роти спецпідрозділу міліції, разом з іншими співробітниками спецпідрозділу «Беркут» у ніч з 22 на 23 січня 2014 року, перебуваючи на Кріпосному провулку м. Києві, взяв участь та заподіяли тілесних ушкоджень активістам Євромайдану.



Про покарання колишньому правоохоронцю повідомив Офіс Генпрокурора. Також вони пошкодили мікроавтобус. Надалі беркутівці доставили учасників акції протесту до одного зі столичних райуправлінь міліції.

Автобус активістів. Фото: Генпрокуратура



Там засуджений та його колеги сфальсифікували рапорти й надали свідомо неправдиві свідчення про нібито вчинені протестувальниками хуліганські дії. На підставі цих документів їх безпідставно притягли до кримінальної відповідальності та заарештували.



Оскільки засуджений довгий час ховається від правоохоронних органів у Росії та на непідконтрольній Україні території, він оголошений у міжнародний розшук.

Нагадаємо, сьогодні ДБР завершило спеціальне розслідування та передало до суду матеріали справи за звинуваченням експрезидента Віктора Януковича та колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова у державній зраді під час підписання «Харківських угод».