Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Передано в суд дело Януковича и Азарова по «Харьковским соглашениям» — ГБР

15 сентября 2023, 13:12

Передано в суд дело Януковича и Азарова по «Харьковским соглашениям» — ГБР

ГБР завершило специальное расследование и передало в суд материалы дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в государственной измене при подписании «Харьковских соглашений». Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Как установлено следователями ГБР, бывший президент Украины в 2010 году получил указание от руководства РФ продлить срок пребывания Черноморского флота РФ на территории АР Крым и Севастополя. Согласно базовым Соглашениям 1997 года между Украиной и РФ, этот срок заканчивался в 2017 году.

Однако ранее Украина подтвердила намерения не пролонгировать действие этих Соглашений и подготовила двусторонний Меморандум по выводу флота РФ. Российская сторона проигнорировала официальное обращение.

«Из-за энергетического шантажа россияне решили заставить тогдашнее украинское руководство продлить срок пребывания флота РФ в Крыму. Это в дальнейшем привело к аннексии полуострова», — указывают в бюро.

По информации ГБР, в апреле 2010 года в государственной резиденции РФ «Ново-Огарево» украинская делегация во главе с премьер-министром получила окончательный текст проекта Соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ в Украине.

«Затем на закрытом заседании Кабинета министров Украины премьер-министр и министр иностранных дел заверили присутствующих о необходимости и важности подписания настоящего Соглашения якобы в экономических интересах страны. Ведь получение скидки на стоимость российского газа носит вынужденный характер учитывая состояние экономики государства», — отмечается в сообщении.

В ГБР подчеркивают, что кроме нарушения Конституции и ряда законов, Соглашение по сути предусматривало размещение новой военной базы на территории Украины и фактически вводило новые правила продления срока пребывания ЧФ РФ в нашей стране.

«Янукович в считанные дни внес законопроект о ратификации Соглашения как безотлагательный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой, и 27.04.2010 решение было принято депутатами. В результате преступных действий тогдашнего руководства страны произошло наращивание личного состава и военной техники вооруженных сил РФ на территории АРК и Севастополя. Эти силы были использованы врагом для оккупации полуострова в 2014 году», — отмечается в сообщении.

Кроме того, информируют в Бюро, следствие задокументировало ущерб государству, нанесенный экс-руководством страны из-за подписания «Харьковских соглашений», более чем на 1 трлн 80 млрд гривен.

ТЕГИ

Люди
Виктор Янукович Николай Азаров
Прочее
харьковские соглашения
Организации
ГБР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:53
«Суд ДНР» приговорил «азовца» к 26 годам колонии
11:51
РФ распространяет в оккупации ложную информацию о так называемых «выборах» — Маляр
11:26
Многие громады в Донецкой области получили многочисленные повреждения из-за обстрелов: есть жертва
11:25
Взрыв в Новой Каховки. Есть погибшие и раненые
23:42
Донецк, Луганск и не только: Главные события 14 сентября
18:15
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
17:39
В Донецке незаконно осудили еще одного украинского военнопленного
16:03
Появился спутниковый снимок последствий удара по российской системе ПВО у Евпатории
12:55
«ДНР»: Микроавтобус с пассажирами попал под обстрел в Донецке, есть пострадавшие
12:08
Армия РФ из «Градов» и артиллерии обстреляла Донецкую область: детали
11:06
«ЛНР»: Подросток подорвался на мине в Первомайске
10:05
В оккупированной Луганской области жителям могут отказать в медпомощи без наличия страховки — ОВА
09:19
«ДНР»: За сутки от обстрелов пострадали восемь человек
08:30
В результате обстрела Авдеевки ранен один гражданский — ОВА
19:47
 «Инвесторы идут». Пушилин рассказал о планах постройки жилья под продажу
17:54
«Суд ДНР» приговорил двух военных «Азова» к 29 годам тюрьмы
17:14
«ДНР»: В Горловке ранены три человека
16:15
В оккупированном Мариуполе восстановлено только 5% домов, разрушенных захватчиками
15:45
«ДНР»: Пушилин прокомментировал причину роста цен на топливо
11:50
Войска РФ били по Донецкой области из артиллерии и «Градов»: в полиции показали последствия
все новости
13:43
За сутки на Луганском участке фронта ликвидировали 48 российских захватчиков
13:30
«Укроборонпром» ограничит общение с прессой после материала Reuters
13:12
Передано в суд дело Януковича и Азарова по «Харьковским соглашениям» — ГБР
13:00
Российский суд заочно приговорил к семи годам лишения свободы Машу Ефросинину
12:52
В Северодонецке оккупанты планируют снести большинство поврежденных жилых домов — Лысогор
12:00
Правительство приняло проект бюджета на 2024 год
11:53
«Суд ДНР» приговорил «азовца» к 26 годам колонии
11:51
РФ распространяет в оккупации ложную информацию о так называемых «выборах» — Маляр
11:41
На Таврическом направлении ВСУ за сутки уничтожили два склада боеприпасов армии РФ
11:26
Многие громады в Донецкой области получили многочисленные повреждения из-за обстрелов: есть жертва
11:25
Взрыв в Новой Каховки. Есть погибшие и раненые
11:08
В Умань прибыло более 32 тысяч паломников-хасидов
11:05
Атаки оккупантов в районе Марьинки были отбиты — Генштаб ВСУ
10:49
Коломойского обвиняют в создании преступной группировки и краже 5,8 млрд гривен
10:42
Российские войска за сутки разбили 27 жилых домов в Донецкой области
10:21
Глава МИД Венгрии обвинил Европу в «глобализации войны»
10:12
Минобороны РФ преуменьшает ущерб, нанесенный судам ЧФ «Минск» и «Ростов-на-Дону» — британская разведка
09:47
В ООН ожидают ухудшения гуманитарной ситуации в Украине
09:39
ВС РФ за сутки обстреляли 31 населенный пункт в Запорожской области
09:16
На Херсонщине объявили обязательную эвакуацию семей с детьми
все новости
ВИДЕО
Украинская разведка показала видео атаки по российскому кораблю в Черном море ► Украинская разведка показала видео атаки по российскому кораблю в Черном море ►
14 сентября, 21:47
Как выжить «иноагентам»: как россиянин избавился от статуса через суд ► Как выжить «иноагентам»: как россиянин избавился от статуса через суд ►
14 сентября, 20:40
Пограничники под Бахмутом ударили по укрытию оккупантов ► Пограничники под Бахмутом ударили по укрытию оккупантов ►
14 сентября, 18:35
Удар по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе. Фото: «Новости Донбасса» В Севастополе прогремели взрывы: город атаковали крылатые ракеты и надводные дроны
13 сентября, 07:55
Пункт пропуска Покровка — Колотиловка: Как люди уезжают из оккупированных территорий, чтобы жить в свободной Украине ► Пункт пропуска Покровка — Колотиловка: Как люди уезжают из оккупированных территорий, чтобы жить в свободной Украине ►
12 сентября, 23:14
В Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела. Фото: «МЧС ДНР» В Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела
12 сентября, 08:55
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама