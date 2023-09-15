ГБР завершило специальное расследование и передало в суд материалы дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в государственной измене при подписании «Харьковских соглашений». Об этом сообщает пресс-служба бюро.



Как установлено следователями ГБР, бывший президент Украины в 2010 году получил указание от руководства РФ продлить срок пребывания Черноморского флота РФ на территории АР Крым и Севастополя. Согласно базовым Соглашениям 1997 года между Украиной и РФ, этот срок заканчивался в 2017 году.



Однако ранее Украина подтвердила намерения не пролонгировать действие этих Соглашений и подготовила двусторонний Меморандум по выводу флота РФ. Российская сторона проигнорировала официальное обращение.



«Из-за энергетического шантажа россияне решили заставить тогдашнее украинское руководство продлить срок пребывания флота РФ в Крыму. Это в дальнейшем привело к аннексии полуострова», — указывают в бюро.



По информации ГБР, в апреле 2010 года в государственной резиденции РФ «Ново-Огарево» украинская делегация во главе с премьер-министром получила окончательный текст проекта Соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ в Украине.



«Затем на закрытом заседании Кабинета министров Украины премьер-министр и министр иностранных дел заверили присутствующих о необходимости и важности подписания настоящего Соглашения якобы в экономических интересах страны. Ведь получение скидки на стоимость российского газа носит вынужденный характер учитывая состояние экономики государства», — отмечается в сообщении.



В ГБР подчеркивают, что кроме нарушения Конституции и ряда законов, Соглашение по сути предусматривало размещение новой военной базы на территории Украины и фактически вводило новые правила продления срока пребывания ЧФ РФ в нашей стране.



«Янукович в считанные дни внес законопроект о ратификации Соглашения как безотлагательный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой, и 27.04.2010 решение было принято депутатами. В результате преступных действий тогдашнего руководства страны произошло наращивание личного состава и военной техники вооруженных сил РФ на территории АРК и Севастополя. Эти силы были использованы врагом для оккупации полуострова в 2014 году», — отмечается в сообщении.



Кроме того, информируют в Бюро, следствие задокументировало ущерб государству, нанесенный экс-руководством страны из-за подписания «Харьковских соглашений», более чем на 1 трлн 80 млрд гривен.