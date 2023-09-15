ГУР узнало о «тяжелом состоянии» Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии «Обозревателю».



«Да, действительно, есть информация, что военный преступник Кадыров находится в тяжелом состоянии и болезни, которые были — обострились и привели к такому тяжелому состоянию», — сказал Юсов.



По его словам, данные о критическом состоянии главы Чечни подтверждаются из разных источников, а причиной недуга не является ранение.



Ранее в сети распространилась информация о том, что Кадыров якобы находится в коме.