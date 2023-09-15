ГУР дізналося про «важкий стан» Кадирова

Глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі «Обозревателю».



«Так, справді, є інформація, що військовий злочинець Кадиров перебуває у важкому стані й хвороби, які були — загострились і спричинили до такого важкого стану», — сказав Юсов.



За його словами, дані про критичний стан глави Чечні підтверджуються з різних джерел, а причиною недуги не є поранення.



Раніше у мережі поширилася інформація про те, що Кадиров нібито перебуває в комі.