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ЕС отменяет зерновой запрет для Украины. Его заменят ограничения, введенные Киевом

15 сентября 2023, 20:25

ЕС отменяет зерновой запрет для Украины. Его заменят ограничения, введенные Киевом

Европейская комиссия не будет продлевать ограничения на ввоз украинских зерновых в Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию и Болгарию. Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии, передает «Интерфакс-Украина».

Еврокомиссия проанализировала влияние ограничений экспорта четырех категорий сельскохозяйственной продукции на рынок Евросоюза и решила, что они поспособствовали исправлению ценовых скачков на рынках пяти стран-членов ЕС, требовавших запрета.

В то же время Украина согласилась ввести «какие-либо правовые меры» — например, систему лицензирования экспорта — в течение 30 дней во избежание всплеска цен на зерно.

Украина представит Еврокомиссии свои меры контроля не позднее закрытия рабочего дня в понедельник, 18 сентября.

Европейская комиссия и Украина будут следить за ситуацией посредством Координационной платформы, чтобы «иметь возможность реагировать на любые непредвиденные ситуации».

Европейская комиссия воздержится от введения каких-либо ограничений «до тех пор, пока действуют и полностью работают эффективные меры со стороны Украины».

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