ЕС отменяет зерновой запрет для Украины. Его заменят ограничения, введенные Киевом

Европейская комиссия не будет продлевать ограничения на ввоз украинских зерновых в Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию и Болгарию. Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии, передает «Интерфакс-Украина».



Еврокомиссия проанализировала влияние ограничений экспорта четырех категорий сельскохозяйственной продукции на рынок Евросоюза и решила, что они поспособствовали исправлению ценовых скачков на рынках пяти стран-членов ЕС, требовавших запрета.



В то же время Украина согласилась ввести «какие-либо правовые меры» — например, систему лицензирования экспорта — в течение 30 дней во избежание всплеска цен на зерно.



Украина представит Еврокомиссии свои меры контроля не позднее закрытия рабочего дня в понедельник, 18 сентября.



Европейская комиссия и Украина будут следить за ситуацией посредством Координационной платформы, чтобы «иметь возможность реагировать на любые непредвиденные ситуации».



Европейская комиссия воздержится от введения каких-либо ограничений «до тех пор, пока действуют и полностью работают эффективные меры со стороны Украины».